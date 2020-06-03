تفاصيل مبادرة تلوين الشوارع في حلوان (فيديو)

قال المهندس أحمد شعبان، صاحب مبادرة تلوين شوارع حلوان، إن المبادرة مقدمة من اتحاد بنوك مصر، وكانت بمعاونة أطفال منطقة عرب راشد كنشاط آمن يمارسه الأطفال في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا والحجر المنزلي.وأشار أحمد شعبان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "Ten"، اليوم الأربعاء، إلى أنهم كانوا يعملون بعد وقت الحظر أثناء ساعات الليل بحيث يتجنبون الاختلاط أو الازدحام مع المواطنين، مراعين كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطهير المكان الذين يعملون به.وأضاف صاحب مبادرة تلوين شوارع حلوان، أن المشروع كان في البداية قائمًا بدعم مالي ذاتى من الأهالي لشراء الألوان والمعدات، لافتًا إلى أن المبادرة أضفت نوعًا من البهجة والسعادة على أهالى المنطقة فى ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.