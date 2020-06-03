تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئى بمدينة مرسى مطروح

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة بمتابعة الإسراع فى تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئي بمدينة مرسى مطروح.والتقى سكرتير عام المحافظة لجنة مشروعات الخدمة الوطنية لاستلام مواقع تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئي بمدينة مرسى مطروح التى يتم تنفيذها على أكثر من مرحلة خلال عامين.وأوضح "أبوغنيمة" أنه سيتم تطبيق تلك المنظومة على المناطق بداية من الكيلو 20 طريق مطروح الإسكندرية بمدخل المدينة وحتى عجيبة وكمين الكيلو 15 غرب المدينة.وتابع أن تطبيق المنظومة يهدف إلى مراقبة جميع الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمبانى الحكومية وديوان عام المحافظة من الداخل مع غرفة تحكم ومشاهدة بمديرية أمن مطروح وغرفة مشاهدة بمكتب محافظ مطروح للمتابعة المباشرة ورصد كافة المواقع.