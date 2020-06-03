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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أطباء بلا حدود»: ضرورة التحقيق فى الهجوم على مستشفى بأفغانستان

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:00 م
أفغانستان
أفغانستان
أ ش أ
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دعت منظمة "أطباء بلا حدود"، لإجراء تحقيق في الهجوم الإرهابي المروع الذى وقع الشهر الماضي واستهدف مستشفى في أفغانستان، ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.

وطالبت المنظمة- في بيان نقلته شبكة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الأربعاء- السلطات المعنية في الدولة بإجراء تحقيق في هذا الهجوم الوحشي، موضحة أن التحقيقات كشفت عن مقتل 15 سيدة، من بينهن 5 سيدات حوامل، إلى جانب طفلين في السابعة والثامنة من العمر.

وأكدت المنظمة أن المهاجمين اقتحموا غرف المستشفى واحدًا تلو الآخر، وقتلوا الأمهات في غرفهن، يوم 12 مايو الماضي في العاصمة كابول، مما تسبب فى مقتل 24 شخصًا.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الحادث، إلا أن الولايات المتحدة والرئيس الأفغاني أشرف غني أشارا إلى تورط تنظيم "داعش" وحركة "طالبان" الإرهابيين في الحادث.

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