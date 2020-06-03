اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالأقصر بنسبة نجاح 99.32%

المحافظ يقدم التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية 2020





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اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 للعام الدراسى الحالي بنسبة نجاح 99.32%.وأوضح الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر، أن عدد الذين تقدموا بابحاث الشهادة الإعدادية 15738 طالبا وطالبة وتخلف منهم 107 طلاب وطالبات وبلغ عدد الناجحين 15631 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 99.32%.ومن جانبه، تقدم محافظ الأقصر للطلاب والطالبات بالتهنئة بالنجاح، متمنيًا لهم دوام التفوق والتقدم، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.كما تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات بالتهنئة، مؤكدًا أنه سيتم عقد امتحان تكميلي للطلاب والطالبات الذين تقدموا بعذر عن عدم دخول امتحانات الدور الأول للشهادة الاعدادية وسيتم عقد هذا الامتحان عقب امتحانات الثانوية العامة 2020.