رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالأقصر بنسبة نجاح 99.32%

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:58 م
اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالأقصر
هدى الأمير
طباعة
اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 للعام الدراسى الحالي بنسبة نجاح 99.32%.

وأوضح الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر، أن عدد الذين تقدموا بابحاث الشهادة الإعدادية 15738 طالبا وطالبة وتخلف منهم 107 طلاب وطالبات وبلغ عدد الناجحين 15631 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 99.32%.

المحافظ يقدم التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية 2020

ومن جانبه، تقدم محافظ الأقصر للطلاب والطالبات بالتهنئة بالنجاح، متمنيًا لهم دوام التفوق والتقدم، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

كما تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات بالتهنئة، مؤكدًا أنه سيتم عقد امتحان تكميلي للطلاب والطالبات الذين تقدموا بعذر عن عدم دخول امتحانات الدور الأول للشهادة الاعدادية وسيتم عقد هذا الامتحان عقب امتحانات الثانوية العامة 2020.

اقرأ أيضا

موضوعات متعلقة

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

هل فقدت رجاء الجداوى الوعى؟.. التفاصيل الكاملة لحالتها الصحية

وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصى

الصور

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

الأكثر قراءة

هل فقدت رجاء الجداوى الوعى؟.. التفاصيل الكاملة لحالتها الصحية

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

منوعات

إسبانيا الأولى عالميًا كأنظف مياه فى العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

مقالات الرأي
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
مؤمن المحمدي
بوليني أوديون
ماجد حبته
هل فقد «أوباما» الذاكرة؟
منى رجب
حلم لم يتحقق.. من مارتن لوثر كينج إلى جورج فلويد
المزيد

الثقافة

ليلى عبد المجيد تنتهي من تأليف كتابين في تشريعات الإعلام

«القومى للترجمة» يطلق مبادرة لمشاركة القارئ فى خطة أعماله

ورشة «كتابة القصة القصيرة» تحاضر فيها سحر الموجي.. السبت

نوال المسيري في محاضرة على صفحة «النديم».. السبت