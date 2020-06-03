توفير أدوية المناعة والفيتامينات بالأسواق الأسبوع المقبل

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن أدوية رفع المناعة ستتوفّر في الأسواق الأسبوع المقبل.أضاف عوف لـ«الدستور» أن ضغط المواطنين على استهلاك الفيتامينات وفق بروتوكولات العلاج المتداولة علي فيسبوك هي سبب نقص الأدوية من الصيدليات.وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية أن هناك زيادة في السحب؛ بسبب تخوفات المواطنين بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).