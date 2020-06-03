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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 3 أطباء بكورونا فى أسوان

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:43 م
كورونا
كورونا
أسوان_إسراء توفيق
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تعرض 3 من الأطباء بمدينة أسوان، إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تبينت إصابتهم بعد إجراء التحاليل الطبية.

وكشف مصدر عن أن الأطباء هم: الدكتور «ف. ع» إخصائي أمراض النساء والتوليد والآخر الدكتور « ر. ا»، تخصص الجراحة، وتوفي شقيقه خلال الأيام الماضية ضمن الجيش الأبيض أيضًا أثر إصابته بالفيروس اللعين، وتم نقلهما إلي مستشفي الصداقة التخصصي "الحجر الصحي"، بالإضافة إلي إصابة الدكتور «ف. ح» تخصص حميات وزوجته، وتم العزل المنزلي لهما.

يذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال بيان رسمى أمس الأول، أكد أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، سيتم تخصيص مستشفى التأمين الصحى بمدينة أسوان لاستقبال وخدمة مرضى فيروس كورونا بكامل طاقتها بإجمالى 80 سريرا.

وأوضح المحافظ أن يتم تحويل جميع المرضى في كافة أقسام المستشفى، والذين يعانون من أمراض أخرى غير فيروس كورونا إلى مستشفي أسوان الجامعى لاستكمال وتلقى الرعاية الطبية والعلاجية المطلوبة، حيث تصل السعة السريرية الحالية للمستشفى إلى 415 سريرا، بالإضافة إلى 300 سرير آخر بعد إنهاء مشروعات التوسعات الجارية.

وتابع أنه بالتوازى سيتم استقبال وحجز حالات الإصابة الإيجابية بكورونا فى مستشفيات الصدر والحميات وغرب أسوان بدائرة مدينة ومركز أسوان، بجانب أبوسمبل الدولى، وأيضًا الحميات ونصر النوبة المركزى، ودراو المركزى، بالإضافة إلى الصدر وكوم أمبو المركزى، فضلًا عن صدر وحميات إدفو والسباعية المركزى.

واستكمل أنه سيتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى أسوان العزل بالصداقة الجديدة، وهو الذى سيساهم فى توفير الخدمة العلاجية لمواطنى المحافظة بالشكل المطلوب.

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