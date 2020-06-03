الرئيس العراقي يناقش سبل التعاون مع وزير الطاقة الإيراني

التقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، بوزير الطاقة الإيراني رضا اردكاني، لمناقشة ضرورة توسيع التعاون مع إيران في قطاعي الكهرباء والمياه.وأكد "صالح" على تعزيز العلاقات وتوسيعها في كافة المجالات بين البلدين، بما يحقق التطور والرفاهية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.وجدد "أردكانيان" استعداد بلاده لمواصلة التعاون ودعم العراق في المجالات كافة، ورغبتها الجادة في الاستثمار في مجال الطاقة وتوسيع شبكات الكهرباء وتبادل الخبرات.