محمد إمام يحضر لموسم رمضان 2021

يجتمع حاليًا كل من الفنان محمد إمام والمؤلف باهر دويدار من أجل التحضير لمسلسلهما الدرامي في موسم رمضان ٢٠٢١، حيث يبحث الثنائي عددًا من الموضوعات مع شركة سينرجي لاختيار العمل الذي يخوض من خلاله محمد إمام سباق رمضان المقبل.وكان محمد إمام قد ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، وهو العمل الذي تناول مسيرة أسطورة الصاعقة أحمد منسي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.ومن المفترض أن يقدم باهر دويدار مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز وهند صبري في موسم رمضان المقبل.ويُشار إلى أن مسلسل الاختيار من المقرر تقديم جزء ثانِ منه في رمضان القادم ولكن حتى الآن لم تعلن تفاصيله بشكل رسمي.