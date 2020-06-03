درة بإطلالة كاجوال أنيقة على إنستجرام (صورة)

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت درة بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية تيشرت باللون الأبيض، وبنطلونًا باللون الأزرق الفاتح، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجًا بسيطًا أبرز جمال ملامحها، وعلقت عليها قائلة: "قال باولو كويلو: لا تسمح بالانتظار حتى تصبح عادة. عش أحلامك وتحمل المخاطر. الحياة تحدث الآن".وتابعت: "أعتقد أنها حقيقة. ولكن الآن أنتظر الحياة وهذا محزن"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.وكانت الفنانة التونسية درة، قد شاركت في فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.وأثار الفيلم ضجة واسعة بعد توجيه نقيب عام التمريض في مصر الدكتورة كوثر محمود، اتهامًا مباشرًا لصناعه، بالإساءة إلى سمعة 600 ألف من أعضاء فرق التمريض في مصر.وتضامنت درة مع المواطن جورج فلويد الذي راح ضحية العنصرية في أمريكا، حيث قالت: "كلنا سواسية والحياة البشرية مهمة لاحترام اختلاف النوع والسابقات".