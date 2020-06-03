رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مواطن يتبرع بمنزلين وسيارة لعلاج مرضى كورونا بالقليوبية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:59 م
علاج مرضى كورونا
علاج مرضى كورونا بالقليوبية
كتب صلاح حسنى
طباعة
أعلن المواطن محمد رجب، أحد أهالي قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، عن تبرعه بمنزلين يمتلكهما بالقرية وسيارة بالسائق الخاص بها لخدمة المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشار رجب، إلى أن المنزلين اللذين يمتلكهما بالقرية يقعان بعيدًا عن التجمعات السكنية وبالقرب من نهر النيل ويدخل الهواء النقي إليهما كمكان مناسب للعزل، بالإضافة إلى سيارته الخاصة ومعها سائق مداوم عليها لنقل الحالات إلى أقرب مكان، لافتا إلى أن تلك الخطوة للمساهمة مع الدولة التي تبذل قصارى جهدها للتعامل مع الفيروس.

وأوضح رجب، أن خطوة العزل المنزلي لا تطبق في كثير من القري التي يعيشون في شكل عائلات وأسر مشتركة، وبالتالي فكرة العزل داخل المنزل قد لا تطبق ولكن إذا تم عزل الشخص المصاب في مكان مخصص ستكون الأمور أسهل، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إلى محافظ القليوبية للتبرع بالمنزلين وهما يستوعبان نحو 100 سرير تقريبًا لخدمة القرية والقرى المجاورة لها.

وتعتبر تلك الخطوة الثانية لتبرع مواطن بمنزله في نفس القرية، سبقها تبرع المواطن أحمد الشاذلي مدير عام بالتربية والتعليم ابن قرية طنط الجزيرة أيضًا، والذي أعلن تبرعه بمنزل يملكه لتحويله إلى مقر للحجر الصحي والعزل المنزلي لأبناء قريته، وأنه سيطرق كل الأبواب للحصول على الموافقات اللازمة لقبول التبرع وتحويل المنزل للغرض المطلوب في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أنه قرر أن يتقدم بطلب رسمي إلى المحافظ للتبرع بالمنزل لاستقبال مرضى كورنا بقريته والقرى المجاورة ولمساعدة أهل قريته عقب ظهور حالات مصابة، وأخرى بقرى مجاورة تابعة للوحدة المحلية باكياد دجوى وعدم استيعاب الأعداد المرتفعة من المصابين ببعض المستشفيات وتخفيف العبء عنها.

موضوعات متعلقة

الجناينى يحسم مصير الدورى والكأس وتتويج الأهلي بطلًا

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

تعرف على طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيًا

وفاة الفنان علي عبدالرحيم «سامبو شمس الزناتي»

الصور

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

الأكثر قراءة

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصى

إنفوجراف

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

منوعات

إسبانيا الأولى عالميًا كأنظف مياه فى العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بوليني أوديون
ماجد حبته
هل فقد «أوباما» الذاكرة؟
منى رجب
حلم لم يتحقق.. من مارتن لوثر كينج إلى جورج فلويد
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف يخدم بروح أبوة عالية
المزيد

الثقافة

مشوار رمسيس مرزوق فى ذاكرة الإبداع على «يوتيوب الثقافة»

السفارة الإسبانية تعلن غدًا الفائز فى مسابقة الترجمة

هند والدكتورة ناريمان.. جديد دار حرف للكاتبة نورا عفيفى

«الرافدين» تصدر مختارات من رسائل نيتشه ورحلته مع المرض