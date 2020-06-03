مواطن يتبرع بمنزلين وسيارة لعلاج مرضى كورونا بالقليوبية

أعلن المواطن محمد رجب، أحد أهالي قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، عن تبرعه بمنزلين يمتلكهما بالقرية وسيارة بالسائق الخاص بها لخدمة المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.وأشار رجب، إلى أن المنزلين اللذين يمتلكهما بالقرية يقعان بعيدًا عن التجمعات السكنية وبالقرب من نهر النيل ويدخل الهواء النقي إليهما كمكان مناسب للعزل، بالإضافة إلى سيارته الخاصة ومعها سائق مداوم عليها لنقل الحالات إلى أقرب مكان، لافتا إلى أن تلك الخطوة للمساهمة مع الدولة التي تبذل قصارى جهدها للتعامل مع الفيروس.وأوضح رجب، أن خطوة العزل المنزلي لا تطبق في كثير من القري التي يعيشون في شكل عائلات وأسر مشتركة، وبالتالي فكرة العزل داخل المنزل قد لا تطبق ولكن إذا تم عزل الشخص المصاب في مكان مخصص ستكون الأمور أسهل، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إلى محافظ القليوبية للتبرع بالمنزلين وهما يستوعبان نحو 100 سرير تقريبًا لخدمة القرية والقرى المجاورة لها.وتعتبر تلك الخطوة الثانية لتبرع مواطن بمنزله في نفس القرية، سبقها تبرع المواطن أحمد الشاذلي مدير عام بالتربية والتعليم ابن قرية طنط الجزيرة أيضًا، والذي أعلن تبرعه بمنزل يملكه لتحويله إلى مقر للحجر الصحي والعزل المنزلي لأبناء قريته، وأنه سيطرق كل الأبواب للحصول على الموافقات اللازمة لقبول التبرع وتحويل المنزل للغرض المطلوب في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.ولفت إلى أنه قرر أن يتقدم بطلب رسمي إلى المحافظ للتبرع بالمنزل لاستقبال مرضى كورنا بقريته والقرى المجاورة ولمساعدة أهل قريته عقب ظهور حالات مصابة، وأخرى بقرى مجاورة تابعة للوحدة المحلية باكياد دجوى وعدم استيعاب الأعداد المرتفعة من المصابين ببعض المستشفيات وتخفيف العبء عنها.