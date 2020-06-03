3 شركات طيران تبدأ تشغيل رحلاتها إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن ثلاث شركات طيران سوف تعيد رحلاتها إلى إسرائيل، وهى دلتا ولوفتهانزا وإير كندا.بعد شهور عديدة أوقفت فيها شركات الطيران رحلاتها إلى جميع أنحاء العالم، وأفادت الصحيفة أن اليوم الأربعاء، عادت الشركات الثلاث لتسيير رحلات على الخطوط المتجهة إلى تل أبيب.وبدأت الرحلات لشركة دلتا إلى إسرائيل من نيويورك، ولوفتهانزا من ميونيخ ، وإير كندا من تورونتو، وهذه الرحلات رحلات ركاب منتظمة، وليست رحلات شحن، كالتي تم تشغيلها خلال الأشهر الماضية في ظل وباء كورونا.وكانت الشركات الثلاث قد أعلنت عن عودتها قبل بضعة أسابيع، على الرغم من أن المواطنين الإسرائيليين فقط هم الذين يمكنهم الدخول إلى إسرائيل الآن، ويطلب منهم أيضًا الدخول إلى العزل لمدة 14 يومًا.خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من المتوقع أن تنضم المزيد من الشركات وتبدأ في تسيير رحلاتها إلى إسرائيل. من بين الشركات التي من المتوقع أن تبدأ رحلاتها إلى إسرائيل قريبًا هى الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية التركية وشركة Low Coast Rainier Company المجرية.