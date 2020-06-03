تعقيم وتطهير مستشفى إطسا المركزى بالفيوم

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا برئاسة المحاسب عادل عبدالكريم عبدالعال، رئيس مركز ومدينة إطسا، جهودها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والطرق والميادين والمستشفيات، بتكثيف حملات تطهير وتعقيم كافة القرى والأحياء، والمنشآت العامة والخاصة والحيوية والطرق والميادين، وتكثيف حملات التطهير خلال هذه الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع نشر العدوى.قال رئيس مركز ومدينة إطسا، إن عملية التطهير شملت مستشفى إطسا المركزى، وتعقيم شارع عمر بن الخطاب، والمناطق الحيوية التي تشهد اقبالا من المواطنين، مؤكدا أنه لابد من مضاعفة الجهود وتكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للعبور من هذه المرحلة بسلام وأمان، لافتا أن الالتزام من قبل المواطنين يسهم بشكل كبير فى تخطى هذه المرحلة.وناشد رئيس مركز ومدينة إطسا المواطنين بضرورة الوعي والالتزام بكافة الارشادات والتعليمات التي اقرتها الدولة لتخطى هذه المرحلة الحرجة، والبعد عن التجمعات والاختلاط خاصة في الأسواق والمحال التجارية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن تخطى هذه المرحلة يقوم بشكل أساسي على وعي المواطن والتزامه بالتعليمات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمنع الاختلاط تحقيقا للسلام والأمن العام في ظل هذه المرحلة الحرجة.