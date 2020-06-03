كورونا يمدد الطوارئ في فلسطين لمدة شهر

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يومًا تبدأ من الرابع من يونيو الجاري، وذلك كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).كما أصدر الرئيس عباس، قرارًا بقانون صادق فيه على هذا المرسوم، وذلك في إطار مكافحة وباء كورونا، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية لم تسجل أى إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أمس، مشيرة إلى أن نتائج 200 عينة ظهرت نتائجها سلبية.