بمسافة 400 كيلومتر .. إسرائيل تنهي اختبار لإطلاق صاروخ "لورا" الباليستي

أعلنت الصناعات الجوية الإسرائيلية إنهاءها اختبارًا هجوميًا مزدوجًا لإطلاق صواريخ باليستية من طراز "لورا" (LORA)، وذلك حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى الذي قال إن "عملية الإطلاق تمت بنجاح".وتضمنت التجربة إطلاق صاروخین بعيدى المدى إلى نقطة تصادم مخطط لها على مستوى سطح البحر على مسافتي 90 كيلومترًا و400 كيلومتر. وتم اختبار نطاق القدرات المتقدمة لنظام الأسلحة في المديين القصیر والطويل.ومن جانبه، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إطلاق التجربة، قائلاً: "كل الاحترام للصناعات الجوية ولوزارة الدفاع. هذه التجربة الناجحة التي أجريت اليوم تحمل بشرى سارة أخرى بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين وبشرى سيئة أخرى بالنسبة لأعداء إسرائيل"، مضيفًا: أنه "بالتوازي مع حربنا ضد فيروس كورونا نواصل الحفاظ على أمن إسرائيل في الدفاع وفي الهجوم".