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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

70 وفاة و3134 حالة إصابة بكورونا في إيران خلال 24 ساعة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:39 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، عن تسجيل 70 حالة وفاة بفيروس كورونا، و3134 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، وفقًا لقنوات إخبارية، أن 2557 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، مضيفة أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 125206 أشخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات الطبية أجرت منذ بداية تفشي الفيروس 997009 اختبارات تشخيص كورونا في مختلف أنحاء البلاد، ودعت المواطنين إلى التقيد بالتباعد الاجتماعي والجسدي بشكل أكثر جدية.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19" إلى 8012 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد المصابين 160 ألفًا و696 مصابًا.

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