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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: توفير المياه لزراعات القطن بالمحافظات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:37 م
القطن
القطن
عبدالناصر محمد
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قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إنه تمت زراعة ١٣ ألف فدان فقط فى محافظات الوجة القبلي مقابل ٣٠ ألف فدان فى العام الماضي.

وأضاف أنه بينما تمت زراعة ١٣٥ ألف فدان حتى الآن في محافظات الوجه البحري مقابل ٢٠٠ ألف فدان في العام الماضي، وما زالت عمليات زراعات القطن مستمرة بعد إزالة محصول القمح رغم التأخير واعتماد بعض محافظات وجه بحري على زراعة القطن بعد محصول القمح، وهو اتجاه عام لدى المزارعين في الوجه البحري.

وأكد مسعد في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك تركيزًا على توفير المياه لمحصول القطن بالمحافظات وزراعة القطن على مصاطب في الأراضي الزراعية الخصبة لتوفير المياه، خاصة أراضى وسط الدلتا.

وأشار إلى أنه متوقع زراعة ١٥٠ ألف فدان لمحصول هذا العام بانخفاض ٣٥٪ في المساحات عن العام الماضي، وأن هذا الانخفاض في صالح الأسعار، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير صناعة القطن تقابلها خطة لتطوير زراعة القطن، وهناك منظومة تسويقية جديدة تم تطبيقها في العام الماضي مع زيادة هذه المراكز للتجميع وزيادتها في المحافظات.

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