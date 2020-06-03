استئناف جلسة مساءلة الغنوشي ومطالبات بسحب الثقة

استأنف البرلمان التونسي، منذ قليل، جلسته لمساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي، بعد رفع الغنوشي الجلسة والاجتماع مع قادة الكتل.يأتي هذا فيما انطلقت في البرلمان التونسي دعوات لسجب الثقة من الغنوشي، على رأس مطلقي هذه الدعوات السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر.كما وجه أعضاء من البرلمان التونسي، اتهامات لحركة النهضة بالهروب من جلسة مساءلة الغنوشي، مع محاولة الغنوشي لعرقلة جلسة مسائلته داعيا إلى الدخول مباشرة في جدول أعمال الجلسة المقررة اليوم الأربعاء.