بعد وداع الخماسين.. الكنيسة تستعد لبدء صوم الرسل

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الرسل يوم الإثنين المُقبل، عقب احتفالاتها بعيد العنصرة، والذي اختتمت به فترة الخماسين المقدسة.وصوم الرسل يعتبر من أصوام الكنيسة غير السيدية، إلا أن الكنيسة تشدد على صومه، مع سماحها بتناول المأكولات البحرية، ويستغرق صوم الرسل لعام 2020 الجاري، 33 يومًا مُتصلة، حيث يبدأ الأقباط صومهم الأحدث يوم 9 من يونيو الجاري لينهونه في 12 من يوليو المقبل باحتفالاتها بذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس.وتعتبر فترة صوم الرسل من الفترات غير الثابتة بالكنيسة والتي تتغير بشكل سنوي بناء على موعد عيد القيامة المجيد، وتقاس فترة صوم الرسل بدءًا من موعد عيد العنصرة الذي يحل عقب 50 يومًا من موعد عيد القيامة حتى موعد استشهاد القديسين بطرس وبولس الذي يأتي موعد يوم 12 يوليو بشكل ثابت سنويًا.وتمتنع الكنيسة خلال صوم الرسل عن قداساتها اليومية التزاما بإجراءات الدولة الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.