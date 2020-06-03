رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

هل وصلت مصر إلى ذروة تفشى كورونا؟

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:40 م
مصر كورونا
مصر كورونا
سمر محمدين
طباعة
تسجل مصر ارتفاعًا في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا على مستوى المحافظات، مع استمرارية صمود القطاع الصحي، إلا أنه هناك شكاوى من مواطنين بتأخر التواصل والرد عليهم بشأن حالتهم الصحية، فضلًا عن تعامل المستشفيات معهم.

وفي هذا الصدد تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أسباب تأخر تعامل المستشفيات مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، فضلًا عن عدم استقبالهم وتوفير أسرة رغم إمكانية ذلك بسهولة.

وأكدت أن مستشفيات الحجر الصحي لم يتم شغل طاقتها بالكامل، ولا يزال توجد أماكن، فلما التأخير في تعامل المستشفيات مع الحالات المشتبه بها أو التواصل معهم متأخرًا بعد مرور عدة أيام، ملفتة إلى أنه توجد شكاوى كثيرة من تأخر التعامل من قبل وزارة الصحة مع بلاغات المواطنين عن وجود أعراض فيروس كورونا عليهم.

أحمد خالد، ثلاثيني يعمل في التسويق، يقول إن والديه مسنين، وقد ظهرت عليهما أعراض فيروس كورونا، فقام على الفور باستشارة طبيب والذي نصحه بسرعة عمل تحليل دم لهما، حتى يتأكد من النتائج وأسباب تلك الأعراض.

وتابع: بعض ظهور نتائج تحليل عينة والديه، تبين أن هناك اشتباه بنسبة كبيرة في إصابتهما بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه توجه لمستشفى الحميات لعمل pcr ويخضعا للعلاج يالحجر الصحي.

وأكد أن تم استقبال والديه في مستشفى الحميات والتعامل معهما، كما تم أخذ العينة بالفعل على أن ينتظر مكالمة من المستشفى بنتائج التحليل، ولكن مرت بضعة أيام ولم يتلق تليفونًا بشأن نتائج التحليل، مشيرًا أن حالتهما الصحية تتدهور بمرور الوقت، ولا يزال ينتظر نتائج pcr.

وكشفت عضو مجلس النواب عن توفير 376 مستشفى، 5 آلاف و400 وحدة صحية، 1000 قافلة طبية تجول محافظات الجمهورية، بجانب انضمام 320 مستشفى لعزل مصابي كورونا بـ30 ألف سرير إضافي، مستطردة أن هناك مستشفيات كبيرة لم تدخل، وحتى الآن لا يوجد ضغط كبير والسعة السريرية لا تزال متاحة، إلا أنه هناك صعوبة في إجراءات توفير مكان لشخص مصاب.

فيما قالت مريم طه، ثلاثينية، إن بعض الأعراض البسيطة لفيروس كورونا ظهرت على والدها، من بينها ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وتضيف: "الحالة تطورت والأعراض زادت، وتوجهنا لأكثر من مستشفى لأنه بدأ يشعر بضيق تنفس حاد إلى درجة يصعب فيها التنفس بشكل طبيعي".

وأوضحت أنها توجهت بوالدها إلى أكثر من مستشفى بعدما ساءت حالته الصحية، إلا أنها لم تجد مكانًا في العناية المركزة، مضيفة أنها كانت تبحث على أي مكان في العناية لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل دون وجود سبب واضح لرفض حالة والدها.

أما محمد سليم، موظف، أوضح أنه توجه إلى مستشفى الحميات للكشف وأخذ إجراءات التأكد من مدى إصابته بفيروس كورونا؛ مرجعًا أسبابه أنه ظهرت عليه بعض من أعراض فيروس كورونا المستجد.

ويضيف:" ذهبت إلى المستشفى للكشف والتأكد من حالتي إن كنت مصابًا أم لا، ولكن الطبيب الذي تعامل معي أمرني بالعزل المنزلي والبعد عن أفراد أسرتي، وذلك دون إجراء تحليل كاشف كورونا أو آشعة الصدر، وبالفعل خدت اجازة من العمل وعزلت نفسي في البيت، بس الأعراض بتزيد ومفيش أي تحسن".

واتساقًا مع ذلك قامت اللجنة العلمية المكلفة بوضع البرتوكولات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا، بالكشف عن إجراءات التعامل مع الحالات الإيجابية لكوفيد 19، والتي تتمثل في تقييم الحالة المصابة بكورونا؛ من أجل تحديد البروتوكول العلاجى الملائم، ثم سحب عينه منه بعد 5 أيام من بدء العلاج، وإذا كانت النتيجة ما زالت إيجابية يستكمل العلاج، مع سحب العينة كل 48 ساعة لتحديد موعد خروج الحالة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه جرى العمل على توفير أجهزة تحليل كورونا فى كل المحافظات، وذلك بعدما كان يتم الكشف فى البداية بالمعمل المركزى، ما كان يؤدى للتأخر فى ظهور النتائج والتعامل مع الحالات.

يذكر أنه يوجد أكثر من 40 جهاز كاشف تحليل فيروس كورونا على مستوى المحافظات، ما أدى إلى إمكانية ظهور نتائج تحاليل الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا بعد 12 ساعة، بدلًا من 48 أو 72 ساعة، بحسب وزارة الصحة.

موضوعات متعلقة

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

هل فقدت رجاء الجداوى الوعى؟.. التفاصيل الكاملة لحالتها الصحية

تعرف على طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيًا

مواعيد صرف رواتب شهر يونيو للهيئات والوزارات

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل عودة المفاوضات بين الزمالك وعاشور

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

هل فقدت رجاء الجداوى الوعى؟.. التفاصيل الكاملة لحالتها الصحية

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

منوعات

إسبانيا الأولى عالميًا كأنظف مياه فى العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

مقالات الرأي
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
مؤمن المحمدي
بوليني أوديون
المزيد

الثقافة

أكاديمية الشعر تصدر «صوت أسمر» للشاعر عبدالمنعم الأمير

ليلى عبدالمجيد تنتهى من تأليف كتابين فى تشريعات الإعلام

«القومى للترجمة» يطلق مبادرة لمشاركة القارئ فى خطة أعماله

ورشة «كتابة القصة القصيرة» تحاضر فيها سحر الموجي.. السبت