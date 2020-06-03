العثور على جثة طفل في ترعة بأطفيح

لقى طفل مصرعه غرقا بإحدى الترع بمركز أطفيح في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، وتم انتشال جثته، ونقلها إلى المستشفى.جاء ذلك على خلفية تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغ يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل بإحدى الترع، بإجراء التحريات تبين أن الطفل يدعى "م.ر" يبلع من العمر 3 سنوات، اختفى من منزله، وبعد البحث عنه، تم العثور عليه غارقا بإحدى الترع فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.