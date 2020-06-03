ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال أبريل الماضي

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بواقع 2ر0 نقطة مئوية خلال شهر أبريل الماضي، وهو الشهر الذياعقاب فرض معظم الدول الأوروبية إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا.وقالت وكالة الاحصاءات الأوروبية " يوروستات" اليوم الأربعاء، إن معدل البطالة بلغ 3ر7%، مقارنة بـ 1ر7% في شهر مارس الماضي في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة.وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة 6ر6 % في أبريل 2020، مقارنة بـ 4ر6% في مارس الماضي، بزيادة بواقع 397 ألف شخص.وكانت منطقة اليورو قد شهدت تراجع معدل البطالة لفترة طويلة عقب ارتفاع المعدل بأكثر من 12% عام 2012، على الرغم من أن عدد العاطلين يختلف بصورة كبيرة من دولة لأخرى.وتواجه اليونان وإيطاليا وإسبانيا مشاكل تتعلق بسوق العمالة، وتؤثر بصورة خاصة على الشباب.وقالت يوروستات إنه منذ شهر مارس الماضي، أدت إجراءات احتواء فيروس كورونا" لزيادة كبيرة في أعداد طلبات إعانة البطالة في أنحاء الاتحاد الأوروبي".