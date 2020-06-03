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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تموين المنيا» تستلم 296 ألف طن قمح من الصوامع والهناجر

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:32 م
قمح
قمح
صلاح عامر
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أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنيا، أن محافظة المنيا تحتل المركز الثاني على مستوي الجمهورية من حيث إنتاج وتوريد الأقماح المحلية، حيث تم استلام نحو قرابة ٢٩٦ ألف طن منذ بدء التوريد في منتصف أبريل الماضي وحتى اليوم الأربعاء.

وأضاف وكيل الوزارة بالمنيا - في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك انتظام في عمليات التوريد في جميع المواقع البالغة نحو ١٦موقعًا ما بين صوامع وشون وهناجر ومطاحن، لافتًا إلى أن لجان الفرز والاستلام في المواقع هي المسؤولة عن تحديد نسب النظافة والجودة الكميات ورفضها في حال عدم جودتها ومطابقتها للاشتراطات التي حددتها الوزارة.

وقال إننا نستلم الاقماح حتى نهاية الموسم في منتصف شهر يوليو المقبل.

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