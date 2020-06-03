رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعيد فتح مدارسها وسط مخاوف تفشي كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:28 م
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
ا ش ا
طباعة
عاد المزيد من الطلاب الكوريين الجنوبيين إلى الفصول الدراسية، الأربعاء، كجزء من خطة الحكومة لإعادة فتح المدارس بصورة مرحلية، وذلك رغم تصاعد المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين التلاميذ.

وجاءت إعادة الفتح في وقت تقاوم البلاد فيه ارتفاعا كبيرا في الإصابات التي تعزى إلى الكنائس الصغيرة والمدارس المزدحمة في سول والمناطق المجاورة لها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية سجلت 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 48 حالة من العاصمة وضواحيها.

وعاد في وقت سابق من اليوم، طلاب المدارس الثانوية في السنة الأولى، وطلاب المدارس المتوسطة في السنة الثانية، وطلاب المدارس الابتدائية في السنتين الثالثة والرابعة إلى فصولهم الدراسية. ووصل العدد الإجمالي إلى 1.78 مليون تلميذ، لكنهم لن يذهبوا جميعًا إلى المدرسة في وقت واحد، حيث سيُسمح لكل مدرسة بتشغيل جدول زمني مختلف لتخفيف الازدحام في الفصول الدراسية.

كما أنهم سيتناولون وجبات الغداء بالتناوب، وستكون هناك نوبات لحضور الطلاب، وجلسات مقسمة، وخفض لوقت الدروس ومزيج من الدروس عبر الإنترنت وغيرها من الإجراءات.

وبدأت حكومة كوريا الجنوبية في إعادة فتح المدارس في 20 مايو الماضي. وبموجب الخطة، بدأ 440 ألف من طلاب المرحلة النهائية بالمدارس الثانوية دروسًا شخصية، تلاهم 2.37 مليون طالب وطالبة في مجموعات السنة الأخرى.

ووفقًا لكبار المسؤولين التربويين، فإن إعادة الفتح أمر لا مفر منه في وقت يعيق فيه قدر كبير من الشكوك بشأن أنشطة الحياة العادية، بما في ذلك أنشطة الطلاب.

ويعتقدون أن البقاء في المنزل والتعلم من خلال الفصول الافتراضية غير كافٍ للتطور العقلي والفكري للكوريين الشباب، لكن تم الإبلاغ عن حالات الإصابة في المدارس والمدارس الخاصة للإعداد للامتحانات والمؤسسات التجارية التي يزورها الطلاب بشكل متكرر.

موضوعات متعلقة

الصحة: 47 وفاة و1152 إصابة جديدة بكورونا

وفاة الفنان علي عبدالرحيم «سامبو شمس الزناتي»

بالتفاصيل.. «البترول» تعلن عن كشف جديد بالصحراء الغربية

الجناينى يحسم مصير الدورى والكأس وتتويج الأهلي بطلًا

الصور

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

الأكثر قراءة

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصى

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

إنفوجراف

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

منوعات

إسبانيا الأولى عالميًا كأنظف مياه فى العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بوليني أوديون
ماجد حبته
هل فقد «أوباما» الذاكرة؟
منى رجب
حلم لم يتحقق.. من مارتن لوثر كينج إلى جورج فلويد
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف يخدم بروح أبوة عالية
المزيد

الثقافة

مشوار رمسيس مرزوق فى ذاكرة الإبداع على «يوتيوب الثقافة»

السفارة الإسبانية تعلن غدًا الفائز فى مسابقة الترجمة

هند والدكتورة ناريمان.. جديد دار حرف للكاتبة نورا عفيفى

«الرافدين» تصدر مختارات من رسائل نيتشه ورحلته مع المرض