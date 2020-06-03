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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا بالكويت إلى 29 ألف و232 وفاة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:28 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4 حالات وفاة، و710 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 232 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 29 ألفا و359 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي الـ 72 والذي عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 256 حالة لمواطنين كويتيين، و143 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و93 حالة لمقيمين من الجنسية البنجالية، و91 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف "السند" أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 191 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2934 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، باجمالي 303 آلاف و285 مسحة، لافتا إلى خروج 437 شخصا من مراكز الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، شملوا 44 كويتيا و393 وافدا.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

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