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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تحتج بشدة على تصريحات وزير خارجية بريطانيا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:25 م
دومينيك راب
دومينيك راب
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قدّمت الصين احتجاجًا صارمًا للمملكة المتحدة، الأربعاء، بشأن تصريحات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب حول منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، مؤكدة أن بريطانيا ليس لديها أي سلطة قضائية أو إشراف على المنطقة الصينية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على اتهام وزير الخارجية البريطاني بأن الصين "تدمر جوهرة هونج كونج"، ومطالبته الصين بالتراجع عن إجراءاتها المتعلقة بتشريع الأمن القومي، والالتزام بالتزاماتها الدولية بشأن هونج كونج، وإشارته إلى أن المملكة المتحدة تتحمل مسؤوليات أخلاقية تجاه المنطقة الإدارية وشعبها كقوة استعمارية سابقة.

وقال جيان إن تشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة هو شأن داخلي للصين، وإنه يتعين على الدول الأجنبية بما فيها المملكة المتحدة التوقف عن التدخل في شؤون الصين.

أضاف جيان أن بريطانيا، ليس لديها الآن، سلطة قضائية أو إشراف على هونج كونج، وأن الصين قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى المملكة المتحدة حول مثل هذه التصريحات، مشيرا إلى أن تشريع الأمن القومي يستهدف الدفاع عن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" والحفاظ على استقرار هونج كونج وازدهارها.

وتابع جيان "أي تهديد لاستقرار هونج كونج وازدهارها يأتي من القوى الأجنبية"، داعيا المملكة المتحدة إلى التخلي عما وصفها بـ"عقلية الحرب الباردة والعقلية الاستعمارية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

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