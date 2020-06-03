«المالية»: ضمانات الخزانة العامة تمثل 20.5% من الناتج المحلي

كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 20202021 عن أن التقديرات المبدئية لإجمالي الديون المضمونة المصدرة من قبل الخزانة العامة نهاية ديسمبر 2019 تمثل نحو 20.5% من إجمالي الناتج المحلي، حيث تمثل الضمانات المحلية 8.5% من إجمالي الناتج المحلي والضمانات الخارجية 12%.في حين بلغت صافي الديون المضمونة القائمة من قبل الخزانة نهاية ديسمبر 2019 نحو 16.8% من الناتج المحلي، حيث تمثل الضمانات المحلية 6.6% من إجمالي الناتج المحلي، 10.2% للضمانات الخارجية.وتركز إصدار الضمانات لقطاعي الطاقة "الهيئة العامة للبترول وشركات الكهرباء" والنقل حيث بلغت الضمانات الصادرة لتلك الجهات 76% تقريبًا من إجمالي الضمانات القائمة في 21 ديسمبر 2019.