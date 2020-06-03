متاحف شرم الشيخ والعاصمة الإدارية أبرز الافتتاحات الأثرية الفترة القادمة

تستعد وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة لافتتاح متاحف شرم الشيخ والعاصمة الادارية والمركبات الملكية وقصر البارون، حيث استعرض الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، خطة الافتتاحات الأثرية خلال الفترة الزمنية القادمة، وذلك خلال اجتماع مجلس ادارة المجلس الاعلي للآثار أمس برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار.و أكد د. وزيري إلتزام المجلس بالانتهاء من مشروعات ترميم وتطوير هذه المناطق والمتاحف وجاهزيتها للافتتاح وفقا للجدول الزمني المحدد لها مسبقا.وتضم هذه الافتتاحات متاحف كل من العاصمة الادارية الجديدة وشرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومطار القاهرة وقصر البارون بحي مصر الجديدة.وخلال الاجتماع وجه وزير السياحة والآثار بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للافتتاحات والاستعداد لمرحلة إعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية للزائرين وفقا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، لإقامة عنصر جذب فريد ومتميز للمقاصد السياحة الثقافية في مصر.