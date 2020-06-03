أنباء عن سيطرة الجيش الليبي على مطار طرابلس

أفادت أنباء ليبية محلية، نقلًا عن مصدر عسكري مساء الأربعاء، بأن مطار طرابلس الدولي تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي بشكل كامل حتى اللحظة، مشيرة إلى أن معسكر حكومة الوفاق غير الشرعية يقوم بعملية حشد كبير للهجوم على المطار.كان المتحدث باسم معسكر الوفاق محمد قنونو، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن سلاح الجو التابع للوفاق، نفّذ منذ صباح اليوم، وحتى الآن 10 ضربات قتالية استهدفت مناطق مطار طرابلس، وقصر بن غشير، ووادي الربيع، والقويعة.كما أشارت الصحف المحلية إلى انتقال الاشتباكات العنيفة، صباح اليوم، من محيط مطار طرابلس الدولي إلى مدينة ترهونة التي تقع على بعد 95 كم جنوب شرقي العاصمة طرابلس.