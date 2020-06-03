نائبة تناشد الرئيس منح إجازة استثنائية لسيدات الأطقم الطبية

ناشدت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه الحكومة بإعطاء إجازة استثنائية للسيدات من الأطقم الطبية، ممَن لديهن أطفال لم يبلغوا سن الـ7 سنوات.وقالت النائبة البرلمانية، في بيان الأربعاء، إن السيدات في الأطقم الطبية سواء طبيبات أو ممرضات ممن لديهن أطفال فى سن صغيرة يعانين جراء عدم وجود أي آلية لترك صغارهنّ خلال فترات العمل، بسبب إغلاق الحضانات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).تابعت: "الموقف الحالي يضعهن في أزمة كبيرة، فهن لسنا قادرات على ترك أطفالهن في المنزل خاصة مع صغر سن الأطفال، وأيضًا لا يستطعن اصطحابهم للعمل بما يعرضهم لمخاطر الإصابة.وأوضحت النائبة البرلمانية: "الحل يكمن في إعطاء إجازة استثنائية لهن لحين فتح الحضانات، أو على الأقل إجازة دون مرتب خلال هذه المدة".