السويد: كان علينا بذل جهدًا أكبر لمواجهة كورونا

قال المسؤول عن استراتيجية مواجهة الأوبئة في هيئة الصحة العامة بالسويد اليوم الأربعاء، إنهكان ينبغي على السلطات أن تبذل جهدا أكبر في مكافحة فيروس كورونا والحيلولة دون حدوث معدل وفيات أعلى بكثير من الدول المجاورة.وتوفي نحو 4500 بالسويد في الجائحة، وهي حصيلة أعلى من الدنمارك والنرويج وفنلندا.وتزايدت الانتقادات الموجهة لقرار الحكومة عدم فرض إجراءات عزل عام بنفس الصرامة التي فرضتها مناطق أخرى في أوروبا.وقال أندرش تيجنيل كبير علماء الأوبئة لدى هيئة الصحة العامة إنه بات واضحا الآن أن السويد كان ينبغي أن تبذل المزيد من الجهود.وأضاف في حديث للإذاعة السويدية "لو أننا واجهنا نفس المرض، وكنا نعرف بالضبط ما نعلمه عنه اليوم، فإنني أعتقد أن الأمر كان سينتهي بنا بفعل شيء في المنتصف بين ما فعلته السويد وما يفعلهالعالم".