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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس الجالية المصرية بفرنسا: عرفنا قيمة بلدنا.. ومصر لم تتأخر على أبنائها

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:13 م
صالح فرهود
صالح فرهود
ياسمين عباس
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قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن الجالية المصرية في فرنسا يتواصلون جميعًا سويًا مع كل المصريين في الخارج في باقي الدول، لافتًا إلى أن المصريين في الخارج سفراء لمصر في الدول التي يقطنون بها.

وأضاف فرهود، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الاولى، اليوم الأربعاء، أنهم عرفوا قيمة بلدهم في الظروف التي يمرون بها الآن، مشيرًا إلى أن الفترة البسيطة الماضية منذ انتشار فيروس كورونا لم تتأخر مصر على أبنائها في الخارج نهائيًا.

وأوضح رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن الجالية سجلت 15 إصابة فقط بفيروس كورونا وكلهم تحولت نتائجهم إلى سلبية، ولم تسجل إلا 4 حالات وفاة فقط منذ انتشار الفيروس في فرنسا، لافتًا إلى أن الجالية في فرنسا تعيش في سلام، ولا توجد إصابات كبيرة بين أفراد الجالية.

ونوه بأن وزارة الهجرة تهتم بالعالقين المصريين في فرنسا وفي تواصل مستمر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عالقين الآن في فرنسا كلهم تم إعادتهم لمصر، مؤكدًا أن المصريين الموجودين في فرنسا الآن هم المقيمين فقط.

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