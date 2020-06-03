إيطاليا: حل الدولتين السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن إيطاليا أعربت عن قلقها إزاء احتمال قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، مؤكدة أن هذه الخطة والأعمال أحادية الجانب إذا ما تم تنفيذها، ستعرض أي احتمال لاستئناف محادثات السلام المباشرة للخطر.وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا لا تزال ترى بأن حل الدولتين هو الوحيد القادر على ضمان السلام والتنمية في الشرق الأوسط، الذي تم التفاوض عليه مباشرة من قبل الطرفين.وأشارت إلى أن إيطاليا تخطط لتقديم نحو 25 مليون يورو للفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين والدول المجاورة العام الجاري، في ضوء حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا" المستجد بهدف تعزيز الخدمات الصحية.وقالت الخارجية الإيطالية، إنه تمت الموافقة على مساهمة بقيمة 8 ملايين يورو للبنك الدولي، لبناء محطة تحلية للمياه في قطاع غزة، لتشجيع النمو الاقتصادي الفلسطيني المستدام.