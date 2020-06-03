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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمري العاشر» تشدد على أهمية إجراءات الوقاية بالمصانع

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:09 م
الدكتور سمير عارف
الدكتور سمير عارف
أسماء إبراهيم
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قال الدكتور سمير عارف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مصانع المنطقة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على العمال، وزيادة حجم الإنتاج.

أضاف عارف، لـ"الدستور"، أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الجمعية تقسيم ورديات العمل، إضافة إلي شن الحملات لتطهير مصانع المدينة، وتزويد المصانع بأجهزة التعقيم، كما نعمل على توفير الكمامات للعمال وأجهزة قياس درجات الحرارة باستمرار.

وتابع رئيس جمعية مستثمري العاشر أن محافظ الشرقية شكّل لجنة عليا، لإدارة أزمة الوباء بأعضاء مجلس إدارة الجمعية، مطالبًا أصحاب المصانع والشعب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة؛ للحفاظ على سلامة الجميع، داعيًا مجلس الوزراء بتشديد عقوبة مَن يخالف ذلك.

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