ضبط صاحب مجزر بـ3 أطنان دواجن فاسدة بالمرج
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:08 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط صاحب مجزر بحوزته 3 أطان دواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنيين بالمرج.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته سلع غذائية "مقطعات دواجن – شيش دواجن" غير صالحة للااستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته سلع غذائية "مقطعات دواجن – شيش دواجن" غير صالحة للااستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.