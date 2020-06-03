ضبط صاحب مجزر بـ3 أطنان دواجن فاسدة بالمرج

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط صاحب مجزر بحوزته 3 أطان دواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنيين بالمرج.تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته سلع غذائية "مقطعات دواجن – شيش دواجن" غير صالحة للااستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.