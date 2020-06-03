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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب مجزر بـ3 أطنان دواجن فاسدة بالمرج

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:08 م
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
هدير مصطفي
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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط صاحب مجزر بحوزته 3 أطان دواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنيين بالمرج.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته سلع غذائية "مقطعات دواجن – شيش دواجن" غير صالحة للااستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

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