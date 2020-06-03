وزير قطاع الأعمال: نتفاوض مع «المركزي» لتمويل خطة تطوير الفنادق الحكومية

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام عن وجود مفاوضات مع البنك المركزي من أجل الحصول علي تمويل بقيمة 1.6 مليار جنيه.قال وزير قطاع الأعمال العام لـ«الدستور»، إن التمويل المطلوب من البنك المركزي خاص باستكمال خطة تطوير الفنادق المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة.وأشار الوزير إلي أنه يعتكف خلال الفترة الحالية علي متابعة خطط التطوير الخاصة بمشروعات الشركات التابعة وعددها ١١٩ شركة حيث يلتقي يوميًا عدد من رؤساء الشركات في إطار متابعة خطط التطوير لديهم.وأوضح الوزير أن أزمة فيروس كورونا عطلت الجدول الزمني لخطط تطوير بعض الشركات والتي ترتبط بتعاقدات أجنبية، نتيجة الظروف الخاصة بانتشار الفيروس في مصر والدول الأخرى.أكد الوزير أن الاقتصاد المصري جيد وقوي ويستطيع العبور من أزمة كورونا، موضحًا أنه سيكون هناك تغيير في خريطة الاستثمارات العالمية وذلك وفقا للتغيرات الطارئة في العالم وهو ما يسمي باقتصاد مابعد كورونا.