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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

اليابان تعلن دعمًا قياسيًا لمصانع الطاقة الافتراضية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:52 ص
اليابان
اليابان
وكالات
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أعلنت اليابان عن دعم قياسي بقيمة 1.5 مليار ين (14 مليون دولار) لمشغلي مصانع الطاقة الافتراضية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء فإن الدعم المالي وتعديل القوانين ذات الصلة يمكن أن يخلقا واحدة من كبريات أسواق مصانع الطاقة الافتراضية حول العالم، كما أن من شأنه إتاحة فرص متنوعة من الطاقة الشمسية إلى البرمجيات.

ومصنع الطاقة الافتراضية يكون عبارة عن شبكة لموارد الطاقة، مثل الطاقة الشمسية والبطاريات، بحيث يربطهم بالأسواق والخدمات التي قد لا تتمكن من الوصول إليها.

وتنظر اليابان إلى هذه المصانع باعتبارها وسيلة لزيادة مرونة إمدادات الطاقة في بلد معرض للكوارث الطبيعية بشكل متكرر.

ومن أكبر المستفيدين من الدعم هذا العام "إس بي إنيرجي كورب" التابعة لسوفت بنك جروب كورب، وكيوشو إلكتريك باور، وتشوبو إلكتريك باور.

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