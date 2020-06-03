روسيا تتخطى 432 ألف إصابة بكورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد عن تسجيل 8536 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليتجاوز عدد الإصابات الإجمالي 432 ألفا و277 إصابة.وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة وإقليمًا في روسيا، مشيرًا إلى تسجيل 1842 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و736 في ضواحيها و380 في مدينة سان بطرسبورج.وأضاف البيان أن 8972 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 195 ألفا و957 شخصًا.وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أنه تم تسجيل 178 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 5215 شخصًا.