الفاتيكان بعد مقتل فلويد: أى شكل من أشكال العنصرية غير مقبول

اعتبر البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، أن أي شكل من أشكال العنصرية "غير مقبول"، معلقا على مقتل جورج فلويد، الأمريكي الأسود الذي قضى اختناقا لدى توقيفه من قبل الشرطة في مينيابوليس، منددا في الوقت نفسه بأعمال العنف خلال التظاهرات التي تلت ذلك.وقال البابا، اليوم الأربعاء: "لا يمكننا أن نقبل ولا نغض الطرف عن أي شكل من أشكال العنصرية أو الإقصاء، والادعاء بأننا ندافع عن قدسية أي حياة بشرية"، لكنه أضاف أن "لا مكسب" من ردود الفعل العنيفة التي جرت في الأيام الماضية في الولايات المتحدة ضمن الاحتجاجات على عنف الشرطة الأمريكية ضد السود.