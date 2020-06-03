483 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفًا و823 حالة، وفقًا للخريطة التفاعلية لنظام مراقبة وباء الفيروس التابع لمجلس الأمن القومي الأوكراني.وذكرت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية أن البلاد سجلت 10 آلاف و440 حالة تعافٍ (362 منهم خلال الـ24 ساعة الماضية) و735 حالة وفاة (ثمانية منهم خلال الـ24 ساعة الماضية).وكان لمنطقة تشيرنيفتسي النصيب الأكبر في عدد الحالات خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ بلغ عدد الإصابات هناك 147 حالة وتليها منطقة إيفانو فرانكيفسك بتسجيل 83 إصابة وفي العاصمة كييف 69 إصابة.