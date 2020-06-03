قطاع الأعمال يبحث تطوير مبانى القاهرة التاريخية

اجتمع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، باللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمقر ديوان عام محافظة القاهرة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.وناقش الاجتماع تطوير المباني التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ضمن مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، إضافة إلى تطوير فندقي الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة التابعين للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ودراسة عمل محطات شحن كهربائي للسيارات التي تعمل بالكهرباء بالمواقف والجراجات العامة.