9 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات منذ 3 أيام فى كوبا

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، اليوم الأربعاء، وصول عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه الجيل الأحدث من الفيروسات التاجية (كورونا)، إلى 1827 متعافيا.ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الطبيب فرانسيسكو دوران مدير قطاع الأوبئة بالوزارة قوله إن معدل التعافي بلغ 87.4% من إجمالي 2092 حالة مؤكدة.ورصدت كوبا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 9 إصابات فقط بعد فحص 1352 شخصا، في اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد المفحوصين طبيا ضد فيروس كورونا 108398. واستقر عدد الوفيات عند 83 حالة وفاة دون تسجيل أي وفيات جديدة منذ 3 أيام.وشدد دوران على ضرورة التزام الكوبيين بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس المستجد.