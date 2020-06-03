ضبط 822 هاربًا من تنفيذ الأحكام فى أسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين عن القانون بالمحافظة نتج عنها تنفيذ 822 حكمًا قضائيًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان.وجاءت الأحكام كالتالي: "ضبط 2 حكم جنايات، و140 حكم حبس جزئي، و31 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 410 أحكام غرامات، و237 أحكام المخالفات".وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها.