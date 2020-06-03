الجيزة تستقبل أول أفواج العائدين من بيروت

استقبل مطار القاهرة الدولي أول أفواج المصريين العائدين من بيروت اليوم الأربعاء، وسط فرحة كبيرة من المصريين العائدين على خلفية أزمة كورونا العالمية.وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه يجري تسكين العائدين في المدينة الجامعية جامعة القاهرة، وفق الإجراءات المتبعة بهدف فحصهم والتأكد من سلامتهم لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره بين أهالى وأسر العائدين.وأضاف راشد أن هناك إجراءات متبعة تجري على العائدين لفحصهم خلال فترة الحجر الصحي التي حددتها الدولة المصرية.وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد التقى أمس وزير الطيران المدني، لفحص إجراءات عودة حركة الطيران، وعودة المصريين بالخارج.