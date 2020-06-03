تكريم فريق الأطباء بعزل كفر الزيات عقب انتهاء مهمته (صور)

كرمت إدارة الفريق الطبي الرابع الموجود حاليًا داخل مستشفى العزل بكفر الزيات جميع أفراد فريق الطاقم الطبي الثالث والذي يغادر المستشفي اليوم، عقب قضاؤه ١٤ في العزل عقب نهاية فترة عناهم داخل العزل.وقام الفريق الجديد بتسليم شهادات تقدير لجميع أفراد الفريق القديم، وذلك عرفانًا وامتنانًا لجهودهم المتميزة في العمل.وأكد مصدر داخل مستشفى عزل كفر الزيات أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لحجم التضحيات والجهد الذي بذله أعضاء الفريق، وتقديمهم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى، أدت إلى تحقيق نسب شفاء عالية، ولم يكن يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود وحالة الحب والإخلاص والود التي سادت أجواء العمل داخل المستشفى، بين جميع أفراد الفريق من إدارة وأطباء وتمريض وفنيين وعمال وفرق آمن.وأكد الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى كفر الزيات المخصص للعزل، أن فرحة انتهاء فترة عمل الفوج من الأطباء والممرضين والفنين والعمال فرحتين بعد ثبوت سلبية نتائج التحاليل الخاصة بهم وبسلامتهم وعودتهم لمنازلهم، ولفت البرعى إلى خضوع أعضاء الطاقم الطبى لفترة عزل منزلى جديدة زيادة في الحرص عليهم وعلى أسرهم.