أنسب الأوقات لممارسة الرياضة

يرى الخبراء أن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد على النوم بشكل أفضل للحد من ضعف المناعة بالتزامن مع تفشي وباء فيروس كورونا، لكن هناك وقت معين إذا تم ممارسة الرياضة به يمكن الفوز بصحة ونوم جيدين.وبحسب موقع "healthline"، فيقول الخبراء إن ممارسة الرياضة أثناء النهار أفضل من ممارسة التمارين ليلًا بسبب درجة حرارة الجسم وتقلبات ضربات القلب، كما أن تمارين القلب والأوعية الدموية، وتمارين القوة، واليوجا هي تمارين فعالة لنوم أفضل.وقالت الدكتورة أنيسة داس، خبيرة النوم في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو للموقع: إنه لابد من تحديد ساعات النوم والذهاب للسرير والخروج منها في أوقات معروفة، ويمكن تحديد ذلك من خلال أعمال يومية تساعد على ذلك، وأضافت أنه يمكن أن يؤثر الإجهاد على النوم ومن المهم جدًا الحصول على نوم جيد أثناء انتشار هذا الوباء، لذلك لا بد من تطبيق نظام غذائي معين وممارسة الرياضة للصحة العامة، بجانب النوم ودوره المهم في تقوية المناعة.الوقت المناسب لممارسة الرياضةبما أن النوم لا يقل أهمية عن النظام الغذائي وممارسة الرياضة فإن العوامل الثلاثة تؤثر على بعضها البعض، ولأن لممارسة الرياضة تأثير على النوم، فيعد التوقيت هو العامل الأساسي والمهم، لذلك فعن طريق ممارسة الرياضة في الصباح والانشغال باقية اليوم والبعد عن القيلولة من أفضل الخطوات.إنفاق الطاقة أثناء النهار المعتدل يتم من خلال ممارسة التمارين أو الذهاب للسباحة في حال توفر حمام، المشي، القيام بالأعمال المنزلية لتحفيز الأدينوزين الذي يزيد ضغط النوم في نهاية اليوم.درجة حرارة الجسم مرتبطة مباشرة بالنوم وهناك انخفاض طبيعي في درجة حرارة الجسم يحدث ليلًا لإشارة الجسم إلى النوم، ولكن للحصول على ذلك بشكل يومي هناك بعض الأشياء التي تؤدي لذلك وهي ممارسة الرياضة التي عن طريقها ترتفع درجة حرارة الجسمك، يحافظ ارتفاع درجة الحرارة على بضع ساعات ثم يبدأ في الانخفاض بشكل مطرد، ويمكن أن تعمل هذه القطرة مع الإيقاع اليومي للجسم وتساعد على تعزيز النعاس.