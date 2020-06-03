ناهد السباعي تستعيد ذكريات مسلسل «الجامعة» (صور)

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها، صورًا من مسلسل "الجامعة" تستعيد فيها الذكريات، عبر حسابها على موقع تداول الفيديوهات والصور "إنستجرام".وعلقت ناهد السباعي على الصور قائلة: "منذ ٨ سنوات فاتوا، الكثير من النجاحات والفشل، تمت كتابة كل أيامنا في كتاب الله".وتابعت: "عندما تصاب بخيبة أمل لا تتوقف وصدق نفسك، يمكن متعب ومثبط للإحباط ولكن لا تستلم أبدا عن مستقبلك"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يذكر أن الفنانة ناهد السباعي، جسدت زوجة يوسف الشريف في مسلسل "النهاية"، للمخرج ياسر سامي، والذي تدور أحداثه بعد 100 عام، بطولة يوسف الشريف، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، محمود الليثي، عبد الرحيم حسن، أحمد وفيق، محمد مزربان، ياسمين علي، وعرض خلال موسم دراما رمضان 2020.