ارتفاع إصابات كورونا في تايلاند لـ3084

أعلنت تايلاند عن تسجيل حالة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد، وهي حاليًا في حجر صحي حكومي، وهي لشخص عائد من السعودية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3084، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم الأربعاء، ليظل العدد عند 58 حالة، وتعافى 2968 شخصًا حتى الآن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.