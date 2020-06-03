محافظ القاهرة يستعرض خطط تطوير مباني «الأصول العقارية»

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين.وأكد محافظ القاهرة، أن من ضمن الموضوعات التي تم مناقشتها، خطط تطوير المباني التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بالإضافة لتطوير فندقي الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة التابعين للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة،.وأوضح المحافظ، أنه يجري دراسة عمل محطات شحن كهربائي للسيارات التي تعمل بالكهرباء بالمواقف والجراجات العامة، وفق رؤية الدولة في هذا الملف الهام.