أسامة هيكل يستعرض تبعات كورونا على الإعلام في مصر

أشار أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إلى أن سوق الإعلان هو أكبر متضرر من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وبالتبعية انخفض الإنفاق على سوق الإعلام التقليدي، موضحًا أن الحل في "المنصات الإلكترونية".وكشف في تصريحات له، عن أن الدولة تعمل على تطوير إعلامها الرسمي لتحقيق المصداقية والتأثير، مضيفًا: قاربنا على الانتهاء من موقع وزارة الإعلام، وسننشر عليه الرؤية والاستراتيجيات الخاصة بالوزارة.وقال: حتى الآن لسنا مستعدين لمواجهة الحرب الإعلامية بسبب تناثر قوتنا الإعلامية وجهودنا، وجميع الصحف اليومية والشهرية والأسبوعية والربع سنوية متوسط توزيعها لا يتجاوز الـ300 ألف نسخة، بعد أن كانت هناك صحف توزع أكثر من مليون نسخة في الماضي.