إصابات كورونا في الهند تتجاوز 200 ألف

قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد تجاوز 200 ألف وإن الهند قد لا تبلغ ذروة الجائحة إلا بعد أسابيع.وقفز عدد الإصابات في البلاد بواقع 8909 مقارنة باليوم السابق في واحدة من أعلى الزيادات اليومية المسجلة ليرتفع الإجمالي إلى 207615.وقالت نيفيديتا جوبتا من مجلس الأبحاث الطبية الهندي الذي تديره الحكومة "إننا بعيدون جدا عن الذروة".كان مسؤولو الحكومة قد قالوا إن أعداد الإصابات قد تبدأ في التراجع في وقت لاحق هذا الشهر أو في يوليو وأودى المرض بحياة 5815 شخصا في الهند حتى الآن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.